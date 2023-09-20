شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مقاتلة روسية من طراز «سو-34» ونجاة طاقمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع «سو-34»، في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، مشيرة إلى نجاة طاقمها.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00، أثناء رحلة تدريبية، وإن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكن من القفز، وتم إجلاؤهما إلى المطار المحلي، و«لا يوجد أي تهديد لصحتهما»، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت أن الطائرة سقطت بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزودة بذخيرة.

وأوضحت أن «سبب الحادث قد يكون خللاً فنياً».