شكرا لقرائتكم "غولدمان ساكس" يرفع توقعاته لخام برنت إلى 100 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضمت مجموعة "غولدمان ساكس" إلى باقي المؤسسات التي تتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وسط وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار تخفيضات "أوبك+".

ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو لتتجاوز 95 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، رفع البنك توقعاته لمدة 12 شهرًا لخام برنت القياسي العالمي إلى 100 دولار للبرميل من 93 دولارًا. ومع ذلك، قال البنك في مذكرة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، إن معظم ارتفاعات الأسعار قد حدثت بالفعل.

مادة اعلانية

ارتفع النفط بقوة في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، وذلك بفضل تخفيض الإمدادات من "أوبك+ والخفض الطوعي للإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا. كما دعمت التوقعات الأكثر إشراقا لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، هذه الارتفاعات، حيث انخفضت المخزونات بسرعة. وقال "غولدمان ساكس" إن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال في الوقت الحالي على المسار الصحيح نحو "الهبوط الناعم".

وقال "غولدمان ساكس" إن السوق ستشهد عجزا يقدر بنحو 2 مليون برميل يوميا في هذا الربع، يليه عجز قدره 1.1 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وأضافت أن الاستهلاك العالمي بلغ مستوى قياسيا.