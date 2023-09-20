انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد فرنسي التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوفد ضم المدعي العام جان فرانسوا ريكار المسؤول عن مكافحة الارهاب، وجان مارك ايبرو نائب رئيس ومنسق قضاة مكافحة الارهاب، ونائب المدعي العام بانجامان شامبر، وشارل تيلير- قاضي الارتباط".



وأضاف ان "زيدان بحث معهم التعاون القضائي بين البلدين في مكافحة الارهاب وتبادل طلبات المساعدة القضائية بين البلدين، وحضر اللقاء السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه".

