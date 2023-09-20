انت الان تتابع خبر منشورات كاظم الساهر تثير حيرة متابعيه.. هل تم اختراق حسابه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المعروف أن القيصر لا يشارك جمهوره بالكثير من التفاصيل عن مشاريعه وحياته الشخصية في السوشيال ميديا، إذ اقتصرت منشوراته في السابق على بعض الإعلانات لحفلاته القادمة أو صور قليلة من الحفلات التي أحياها حول العالم.

في التفاصيل، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصميم الجديد لحساب القيصر، والمنشورات المختلفة التي يشاركها عبر صفحته الرسمية، فمرة ينشر مقطع فيديو مرفق بإحدى أغانيه، ومرة صورة قديمة له مرفقة بعبارة تحفيزية.

وكان آخر منشور شاركه الساهر أو الإدارة المسؤولة عن الحساب مقطع موسيقي لأغنيته "ادلل عليا ادلل".

وتفاعل المتابعون مع المنشور بطريقة فكاهية، إذ لفت البعض أن الساهر جرى اختطافه أو تم اختراق حسابه، فكتب أحدهم: "ا جماعة حساب كاظم متهكر شكله"، وأضاف آخر: "كاظم إذا انت مخطوف اغمز لنا".

فيما أشاد آخرون بالإدارة الجديدة لمشاركتهم لقطات للساهر وجمهوره، فكتب أحدهم: "عيني يا عيني ، قيصرنا مدللنا هالأيام بالمنشورات ، وأعتقد أما الحساب صار بإيد إدارة جديدة وأما القيصر هو بنفسه مسك الحساب أو صار يشرف عليه وبالحالتين هالشي أفضل ، الإدارة السابقة لحسابات القيصر كانت خاملة جدًا ومكتفية بنشر اعلانات الحفلات والتعزية والتهنئة ، نتمنى تستمر إدارة حسابات القيصر بتفاعلها هذا وأنو يهتمون بقناة اليوتيوب كذلك ويرفعون بيها أرشيف القيصر كاملًا ... والله يحفظ قيصرنا وحبيبنا ونهرنا الثالث أبو وسام وما يحرمنا منه .. منتظرين الألبوم بفارغ الصبر أبو وسام".