انت الان تتابع خبر اتهام "صريح" للاتحاد الوطني الكردستاني.. بيان تركي "ناري" بشأن استهداف مطار عربت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوزارة في بيان، أن تطورات الانفجار الذي وقع في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري في مطار عربت بمدينة السليمانية شمالي العراق "مثيرة للاهتمام".

وأوضحت أن عناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" أثناء الانفجار.



وأضافت: "يعد هذا التطور خطيرا لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم".

وأشارت أن هذا "الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم سكانها كرهائن".

وتابعت: "نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس".