أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر "الجديد" أنّ المعلومات الأولية تشير الى عدم وجود جريمة قتل في منزل الأب إيلي كسرواني في عين القبو، وننتظر التحقيقات لمعرفة ملابسات ما حصل.

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج: المعلومات الأولية تشير الى عدم وجود جريمة قتل في منزل كسرواني في عين القبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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