بري التقى زاهر الخطيب وعرض المستجدات السياسية مع ابو فاعور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر التطورات السياسية . كما عرض بري المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور.

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