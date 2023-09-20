شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرمينيا: لم نشارك بصياغة اتفاق وقف النار في كاراباخ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز، اليوم الأربعاء، أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني كاراباخ وأذربيجان.

وقال باشينيان: “لم تشارك أرمينيا بصياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية”، مؤكداً أن يريفان “ليس لديها جيش” في الجيب الانفصالي، وفق فرانس برس.

يشار إلى أنه بعد إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، أمس، وافق الانفصاليون الأرمن في ناغورني كاراباخ، اليوم، على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان، حسب وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.

ويعني اتفاق وقف إطلاق النار، وفق بيان نشر على فيسبوك، حل قوات الانفصاليين وسحب أسلحتها. كما تحدث البيان عن انسحاب القوات الأرمينية النظامية من كاراباخ.

وقال الانفصاليون الأرمن في ناغورني كاراباخ بالبيان: “عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني كاراباخ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 13.00 (09.00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023″، حسب فرانس برس.

كما أضافوا أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

كذلك أوضحوا أنه “ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني كاراباخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان”، مردفين: “ستجري بمدينة يفلاخ في 21 سبتمبر”.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناغورني كاراباخ، حسب رويترز.

وقالت إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، لافتة إلى أنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

يشار إلى أن أذربيجان شنت، أمس الثلاثاء، عملية عسكرية في ناغورني كاراباخ بعد 3 أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني “كامل وغير مشروط” من المنطقة.