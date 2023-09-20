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غرق الموصل ومقتل 1.5 مليون شخص هو السيناريو المحتمل لانهيار أخطر سد في العالم.. هل ينجو منه العراق؟

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه آراء خبراء سدود حول سيناريو انهيار سد الموصل في العراق.

وذكرت أن الخبراء توقعوا أنه إذا ما حدث انهيار في سد الموصل، فإن المياه ستغمر الموصل بارتفاع 21 مترا، وستندفع موجة مد داخلية لمسافة 280 كيلومترا.

وبينت أن الخبراء توقعوا محو آلاف المواقع الأثرية والثقافية الموجودة في الموصل، وذلك بسبب كثرة المياه التي يحتجزها السد والمبني على أساس من الجص.

وأفادت بأن سلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكي وصف سد الموصل في عام 2006 بأنه أخطر السدود في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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