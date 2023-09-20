صورة مذهلة من جيمس ويب.. نجم وليد يشبه السيوف الضوئية

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي نجمًا صغيرًا يشبه الشمس ينفث تيارات أسرع من الصوت من الغاز والغبار إلى الفضاء، مسببًا موجات صدمية مذهلة بصريًا يقول الباحثون إنها "تشبه السيوف الضوئية".

النجم الوليد، غير مرئي فعليًا في أحدث صورة لجيمس ويب. لكن العلماء يعرفون أنه موجود في منتصف المنطقة المظلمة بين النهرين المضيئين المتدفقين من الغاز والغبار، والمعروفين باسم النفاثات ثنائية القطب، إذ يتدفقان من الكتلة النجمية المتنامية، المسماة Herbig-Haro 211 (Herbig-Haro 211 (HH 211) (جسم هيربيج-هارو هو منطقة من السديم مضاءة بنجم حديث الولادة).

يقع HH 211 على بعد حوالي 1000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة فرساوس وتم اكتشافه في عام 1994. واستنادًا إلى حجم النفاثات، فمن المحتمل أن يبلغ عمر النجم الوليد بضعة آلاف من السنين فقط وأن كتلته تبلغ حوالي 8٪ من كتلة الشمس، وفقًا لناسا. ومع ذلك، فإن النجم الصغير سوف ينمو إلى نفس حجم الشمس تقريبًا خلال ملايين السنين القليلة القادمة. يشير هذا إلى أن نجمنا ربما كان يشبه إلى حد كبير النجم HH 211.

وفي دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Nature، حلل الباحثون الصورة الجديدة لـ HH 211 لتحديد المادة التي تتكون منها النفاثات المنطلقة منه.

تشير صور الأشعة تحت الحمراء إلى أن النفاثات تتكون في الغالب من جزيئات - ذرتان أو أكثر مرتبطة برابطة كيميائية - بما في ذلك أول أكسيد الكربون وأول أكسيد السيليكون والهيدروجين الجزيئي، وفقا لموقع لايف ساينس العلمي المتخصص.

التفاصيل التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي غير مسبوقة. وأشارت ناسا إلى أن الصورة الجديدة تتمتع بدقة مكانية تتراوح بين خمس إلى عشر مرات أعلى من أي صورة أخرى لـ HH 211.

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