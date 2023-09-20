الهند تُحذر رعاياها في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

طلبت الهند من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم انفصالي في كندا .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: "في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود لتوخي أقصى درجات الحذر".

وتم توجيه النصح للطلبة الهنود - بشكل خاص – بالتحلي باليقظة.

كما أشارت وزارة الخارجية الهندية في البيان، إلى التهديدات التي طالت مؤخرا دبلوماسيين هنود والجالية الهندية.