شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الهيئة الوطنية تدير انتخابات الرئاسة بنزاهة وشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الانتخابات بكافة مستوياتها وصولا للرئاسية فرصة مهمة لدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وتعزيز وجودها في الشارع المصري لعرض برامجها وأفكارها على الرأي العام.

وقال "الجندى"، إن مصر أصبحت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، حيث يشارك كل مواطن في الاقتراع لاختيار رئيسه لفترة جديدة في اختيار حر وأجواء ديمقراطية، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات - هي هيئة مستقلة تماما تتولي إدارة العملية الانتخابية- بما تضمه من كفاءات وخبرات على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، للوصول بمصر إلى بر الأمان، ومن ثم تتمكن من مواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية حرصت على تأكيد تقديرها لبيان الحوار الوطني الصادر أمس، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستضمن لهم جميعا التعبير عن أفكارهم وبرامجهم، وسط متابعة من كافة وسائل الإعلام والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولى، وذلك بعد استيفاء إجراءات القيد.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الهيئة الوطنية ستعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة الهيئة وتشويه هذا العرس الديمقراطي الذي يتم وفقا لأطر قانونية ودستورية لا يمكن الخروج عنها بأي حال.