شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لتنظيم الاتصالات يوفر التغطية للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بخدمات خلال الفترة الماضية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ولعل أبرزها توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".

وبحسب تقارير رسمية تقدم بها الجهاز لمجلسي النواب والشيوخ، تضمنت أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره عن نتائج قياسات الربع الثاني لعام 2023 - الفترة من إبريل إلى يونيو 2023- والإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وجاءت هذه الإجراءات كالتالي:

1. تحديث وزيادة عدد مناطق القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوسيع وتحديث رقعة القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة.

2. تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 20 مليون جنيه، عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثاني من عام 2023.

3. اعتماد 862 محطة محمول جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

4. توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

5. تنفيذ الضبطيات القضائية بمختلف انحاء الجمهورية لتحسين جودة الخدمةشملت بتنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح في إزالة 264 نقطة تداخل بإجمالي 315 جهاز و850 هوائي خلال النصف الأول من عام 2023.