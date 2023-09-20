"النشرة": عودة نازحين إلى عين الحلوة بعد الهدوء الحذر الذي يسود المخيم

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ الهدوء الحذر الذي يسود مخيم عين الحلوة، منذ ليل الخميس الفائت، أتاح لعشرات العائلات النازحة من العودة الى منازلها سواء في المخيم أو التعمير، حيث يجري العمل على اقفال قاعة الموصللي القريب، بينما عاد من مدرسة "نابلس" التابعة لوكالة "الأونروا" والتي تشرف على إدارتها جمعية "عمل تنموي بلا حدود – نبع"، نحو 23 عائلة، ليبقى فيها نحو 50 عائلة تتحين الفرصة المناسبة للعودة.

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