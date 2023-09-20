الأحمد التقى اليوسف: تأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط "فتح" و"جبهة التحرير الفلسطينية"

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينة" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد، نائب الأمين العام لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" اللواء ناظم اليوسف يرافقه عضو اللجنة المركزية يوسف اليوسف. وجرى البحث بآخر التطورات السياسية والامنية في مخيم عين الحلوة والاتفاق اللبناني الفلسطيني على ضرورة تسليم القتلة المتهمين باغتيال الشهيد اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه إلى القضاء اللبناني واستمرار وقف اطلاق النار في المخيم. ونوه الأحمد بالعلاقة التاريخية التي تجمع حركة "فتح" و"جبهة التحرير الفلسطينية" ووحدة الموقف والمصير على كافة المستويات منذ بداية انطلاقتها باعتبارها فصيلاً اساسياً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

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