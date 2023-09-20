عرض رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر، مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الأوضاع في البلاد، ولاسيّما الشغور في رئاسة الجمهورية وانعكاساته السلبية على مختلف الأصعدة. وتمّ التشديد على أن "اجتياز كل الأزمات هو في الحوار الصادق بين الأفرقاء اللبنانيين، وفي انتخاب رئيس للجمهوريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الساتر عرض الاوضاع مع بو صعب وتشديد على أن اجتياز كل الأزمات هو في الحوار الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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