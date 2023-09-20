"النشرة": الأهالي في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة أقفلوا الطريق بسبب انسداد مجاري الصرف الصحي

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن أن "الأهالي في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة أقفلوا الطريق عند مفرق سوق الخضار، بسبب انسداد مجاري الصرف الصحي، علما أن وكالة "الأونروا" أوقفت جميع خدماتها منذ تجدد الإشتباكات في 7 أيلول الماضي حفاظا على أرواح موظفيها والعاملين فيها".

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