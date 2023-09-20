الخولي التقى باسيل: استعرضنا التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة الوضع الحالي للنازحين

اشار المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي خلال لقائه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، الى اننا "استعرضنا مع باسيل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الوضع الحالي للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، وكذلك التأثيرات السلبية على البنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والديموغرافية والهوية اللبنانية".

ولفت الى انه "تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مواجهة هذا التحدي الكبير من خلال اقتراح قانون يساهم في رسم خارطة طريق لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث. هذا القانون من شأنه توضيح ال​سياسة​ اللبنانية المستقبلية في هذا الصدد وإعادة النازحين بشكل آمن ومنظم لاسيما وان الكتلة كانت قد تقدمت بإقتراح قانون بهذا السياق".

واوضح انه "كما تم التأكيد على الاهتمام المشترك بين الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين وكتلة "لبنان القوي" بضرورة البحث عن حل عادل ومستدام لهذه الأزمة الإنسانية. نأمل في أن تكون هذه الزيارة بداية للتعاون البناء والجهد المشترك من أجل مستقبل أفضل للبنان وشعبه".