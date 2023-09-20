أبو كسم نفى عبر "النشرة" المعلومات التي تحدثت عن تعرض كسرواني للضرب قبل وفاته

نفى النائب الأسقفي لشؤون العلاقات العامة في صيدا ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، في تصريح لـ"النشرة"، المعلومات التي تحدثت عن تعرض الأب ايلي كسرواني للضرب قبل وفاته، مؤكداً أن كل ما يتم التداول به حول هذا الأمر غير صحيح، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة حقيقة ما حصل مع الأب كسرواني.

وفي وقت سابق، أشار أبو كسم، في حديث لـ"النشرة"، تعليقاً على حادثة وفاة الاب ايلي كسرواني في عين القبو، إلى أن "الاخير وجد ميتاً في الحديقة والمعلومات الأمنية تقول انه كان بالامس لدى الطبيب، ما يعني أنه قد يكون شعر بشيء حتى قام بزيارته".

وأكد أبو كسم أن "كسرواني ليس على عداوة مع أحد وننتظر الادلة الجنائية والتحقيقات لجلاء الحقيقة، ومعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن جريمة قتل أم طبيعية نتيجة عارض صحي".