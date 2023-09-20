اثنى مفتي بعلبك- الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، خلال لقائه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، على "دور وزارة الثقافة في بث الوعي لما يحاك من مؤامرات لهذا البلد، وبث الوعي لأهمية حفظ المقومات الأساس لهذا الكيان المتمثلة بالقيم والعيش الواحد "، مؤكدا انه"طالما الثقافة بخير، لبنانا بخير ".

كانت هذه تفاصيل خبر الرفاعي التقى المرتضى مثنيا على دور وزارة الثقافة في بث الوعي لما يحاك من مؤامرات لهذا البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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