مسيرة أبا دقوشتو من مسقط رأس القديس شربل في بقاعكفرا إلى كنيسته في إهدن يوم الجمعة

دعت الأبرشيّة البطريركية المارونية- نيابتي جبة بشري وإهدن زغرتا للمشاركة في مسيرة أبا دقوشتو، من مسقط رأس القديس شربل بقاعكفرا إلى كنيسته في إهدن، وذلك يوم الجمعة 22 أيلول 2023. - 2:00 الإنطلاق من بقاعكفرا - 2:30 بقرقاشا - مفرق بقاءكفرا 3:00 بشري - ساحة مار سابا 4:00 حدشيت - مفرق الضيعة - 5:00 بلوزا - مفرق حوقا - 5:30 بان - ساحة مار جرجس 6:00 كفر صغاب - ساحة السيدة - 7:00 إهدن - كنيسة مار ماما 7:30 الوصول إلى كنيسة مار شربل على أن تختتم المسيرة بالقداس الإلهي يترأسه المطران جوزيف نفاع.

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