اشارت المديريّة العامّة لقوى الامن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي، الى انها "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بحفر الطريق الممتدّ من الـ "سبوت مول" - الشويفات المسلك الغربي باتّجاه خلدة لغاية صيدليّة الورديّة خلف محطّة الطويل، من الطريق المحاذي لصيدليّة الورديّة لغاية سنتر الفاكهاني قبل مفرق عرمون باتجاه خلدة".
واوضحت انه "سيتمّ قطع السير من أمام "سبوت مول" الشويفات باتّجاه خلدة بشكل كامل، وسيُحوّل إلى الطريق المحاذي من أمام السبوت مول إلى حديقة بلدية الشويفات باتجاه خلدة مقابل الفاكهاني، وذلك اعتباراً من الساعة 09،00 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس 21/09/2023، ولحين الانتهاء".
وطلبت من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير يوم غد من أمام "سبوت مول" - الشويفات باتجاه خلدة بسبب أعمال حفر في المحلّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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