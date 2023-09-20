شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم سيبراني على المحكمة الجنائية الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، على منصة التواصل الاجتماعي «x» تعرضها لهجوم سيبراني أثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها، مؤكدة أنها اعتمدت تدابير فورية للرد على الحادثة والتخفيف من تأثيرها.

وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب بعدة دول حول العالم عن تقديم مزيد من التفاصيل مشيرة إلى أن أولويتها هي ضمان قدرتها على مواصلة عملها.

وأشارت المحكمة إلى أنها تجري تحقيقاً بالحادثة بمساعدة السلطات الهولندية، «الدولة المضيفة للمحكمة»، مقدمة لها حُسن تعاونها والاستجابة الفورية والدعم المقدم في ما يتعلق بهذا الحادث.

وفي السياق ذاته قالت الحكومة الهولندية:«إن المحكمة هدف لعمليات الاختراق بهدف منع وتأخير عمليات الكشف عن جرائم الحرب مشيرة إلى أنها منعت جاسوساً روسياً كان يعمل متدرباً ويحمل أوراقاً ثبوتية برازيلية من التسلل إلى المحكمة العام الماضي، وحددت هويته على أنه سيرجي فلاديميروفيتش تشيركاسوف، مشريرة إلى أنه حصل على معلومات استخباراتية قيمة للغاية حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في أوكرانيا أو حتى التأثير في الإجراءات الجنائية، وفقاً للسلطات الهولندية».