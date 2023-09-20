شكرا لقرائتكم بنك "يو بي إس" يحذر من فقاعة عقارية في هاتين المدينتين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين إلى انخفاض حاد في الاختلالات في أسواق الإسكان في المراكز المالية العالمية في المتوسط، وفقا لمؤشر "يو بي إس" العالمي لدراسة الفقاعات العقارية 2023.

وفي نسخة هذا العام، صنفت "يو بي إس" مدينتين فقط ضمن فئة "الخطر من احتمالية حدوث فقاعة" وهما زيورخ وطوكيو، بانخفاض من 9 مدن قبل عام. في السابق، كانت تورونتو، وفرانكفورت، وميونيخ، وهونغ كونغ، وفانكوفر، وأمستردام، وتل أبيب، ضمن تلك القائمة، ليتم تصنيف أسعار العقارات في تلك المدن على أنها "مبالغ فيها".

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ولم يتغير تصنيف أسعار الإسكان في عدد من المدن مقارنة بالعام السابق، وهي، ميامي وجنيف ولوس أنجلوس ولندن وستوكهولم وباريس وسيدني.

وعلى نحو مماثل، شهدت كل من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ومدريد انخفاضاً في خلل توازن السوق. وبالإضافة إلى ميلانو، وساو باولو، ووارسو، أصبحت أسواق العقارات والإسكان في تلك المناطق ذات قيمة "عادلة"، وفقاً للمؤشر. وينطبق هذا أيضًا على سنغافورة ودبي، على الرغم من أن سمعتهما كملاذات آمنة جيوسياسية أدت مؤخرًا إلى زيادة الطلب على الإيجار والشراء.

وقام بنك "يو بي إس" بتحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم. ومن منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، انخفضت أسعار المنازل الحقيقية في المدن بنسبة 5% في المتوسط. ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار.

وتباطأ نمو أسعار المنازل بسبب ارتفاع تكاليف التمويل حيث تضاعف متوسط أسعار الرهن العقاري ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2021 في معظم الأسواق. وتوقف نمو الأسعار الاسمية السنوي في المدن الخمس والعشرين التي تم تحليلها بعد ارتفاعها بنسبة 10% قبل عام.

ويقول رئيس قسم العقارات في مكتب الاستثمار الرئيسي في "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية كلاوديو سابوتيلي: "من حيث التضخم المعدل، فإن الأسعار في الواقع أقل الآن بنسبة 5% عما كانت عليه في منتصف عام 2022. وفي المتوسط، فقدت المدن معظم مكاسب الأسعار الحقيقية التي حققتها خلال الوباء وهي الآن قريبة من مستويات منتصف عام 2020 مرة أخرى.

وتراجعت الأسعار الحقيقية في فرانكفورت وتورونتو، المدينتان اللتان سجلتا أعلى درجات المخاطر في نسخة العام الماضي، بنسبة 15% في الأرباع الأربعة الأخيرة. كما أدى مزيج من تقييمات السوق المرتفعة وشروط الرهن العقاري القصيرة نسبيًا إلى وضع الأسعار تحت ضغط قوي في ستوكهولم وبدرجة أقل في سيدني ولندن وفانكوفر.

وفي المقابل، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في مدريد، ونيويورك، وساو باولو، المدن التي كانت تقييمات المخاطر فيها معتدلة حتى الآن، في الارتفاع بوتيرة معتدلة.

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ولم يكن الانخفاض الحاد في الاختلالات مدفوعا بانخفاض أسعار المساكن فحسب، بل كان أيضا سببه نمو الدخل والإيجارات بسبب التضخم. ومع انخفاض نمو الإقراض العقاري إلى النصف منذ منتصف عام 2022، فإن نسبة ديون الأسر إلى الدخل آخذة في الانخفاض، خاصة في أوروبا. وباستثناء الولايات المتحدة، تسارع نمو الإيجارات الاسمية بشكل ملحوظ وكان إيجابياً في جميع المواقع التي تم تحليلها.

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ومع ذلك، فإن نمو الدخل المدفوع بالتضخم، فضلاً عن تصحيحات الأسعار، لم يكن كافياً لتحسين القدرة على تحمل التكاليف بشكل ملموس. في المتوسط، لا تزال العقارات التي تصنف تحت "سعرها مقدور عليه" لموظف في القطاعات الخدمية أقل بنسبة 40% مما كانت عليه قبل بدء الوباء.

ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار، على الأقل بالقيمة الحقيقية، إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

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وفي مدينة دبي، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في الارتفاع بمعدل مزدوج الرقم. ونظرًا للنمو القوي في الدخل وسوق الإيجارات، مع تجاوز نمو الإيجارات لنمو الأسعار التي يشغلها المالكون، فيعتبر "يو بي إس" السوق في المدينة ذات قيمة جيدة إلى حد ما.

وفي حين أن دبي تتسم بتقلبات دورية عالية وعرضة للإفراط في التنمية، فمن المتوقع أن يظل زخم الأسعار قوياً في الأرباع المقبلة.