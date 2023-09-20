شكرا لقرائتكم بعد العتمة.. زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

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وكانت تونس قد شهدت حادثاً غير معتاد في البلاد، حيث فوجئ الناس، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد.

وغرقت 24 ولاية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب في الظلام، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.

أكدت وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر، وأن أجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام، لافتة إلى أنه إثر انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق فجر اليوم 20 سبتمبر 2023، واصلت الوحدات الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

كما أوضحت أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي في رادس للوقوف على أسباب العطل.

جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التضخم 9,3%، فيما نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6%، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.