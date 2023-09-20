شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث سبل التعاون مع الأمم المتحدة لدعم الدول والشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أمس الثلاثاء، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

ونوّه خورخي موريرا بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.