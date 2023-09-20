شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: وصلنا إلى أقصى قدرة تحمل في إيواء اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن بلاده وصلت في إيواء اللاجئين إلى أقصى قدرة لها على التحمل.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الألماني لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية وذلك قبل قيامه بزيارة لجزيرة صقلية الإيطالية.

وقال شتاينماير إن ألمانيا تلقت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من ثلث كل طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي "لهذا فإن ألمانيا وصلت مثل إيطاليا أيضا إلى الحد الأقصى للتحمل".

ألمانيا وإيطاليا

وأضاف شتاينماير أن ألمانيا وإيطاليا تتحملان أعباء كبيرة " ولهذا السبب فأنا آخذ الأمر على محمل الجد عندما أسمع صرخات استغاثة عالية من إيطاليا وكذلك أيضا من مدن ألمانية".

يذكر أن ألمانيا توقفت حاليا عن إيواء المزيد من المهاجرين من إيطاليا عبر آلية التضامن الطوعية وذلك لأن إيطاليا ترفض استرداد لاجئين بموجب ما يعرف بإجراء دبلن.

الحدود الأوروبية

ودعا شتاينماير إلى بذل جهود مشتركة وقال:" علينا جميعا أن نبذل الجهود حتى تظل الأعباء محتملة وحتى تعاود أعداد الوافدين الانخفاض مرة أخرى".

وأشار إلى ضرورة توزيع الأعباء في أوروبا وتعزيز السيطرة والمراقبة على الحدود الأوروبية الخارجية.