افادت معلومات عن سقوط قتيل جراء حادث بين دراجة نارية وسيارة على أوتوستراد الجنوب في محلّة الصرفند، وقد حضرت فرق إسعاف الصليب الأحمر الى المحلّة وعملت على نقل الجثة.

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