حمية بحث مع سفير الجزائر إعادة تفعيل الخطوط الجزائرية الجوية إلى لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه أخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على الصعد كافة، ولاسيما إعادة تفعيل الخطوط الجزائرية الجوية إلى لبنان.

ورحّب حمية بالسفير بلباقي، مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه، لافتا إلى أن "علاقات لبنان مع الجزائر تاريخية تنبع من عمق الأخوة العربية". اضاف: "الجزائر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل التي مر بها "، مذكراً بمساهمتها البناءة في اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية الأليمة التي عصفت به".

بدوره، بلباقي شكر حمية على "النظرة التي يحملها تجاه تعزيز نمو العلاقات بين الجزائر ولبنان"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "بلاده تتطلع إلى أفضل العلاقات مع لبنان"، مؤكداً بأن "لبنان يسكن في قلب الجزائر، رئيساً وحكومةً وشعباً" .