"النشرة": مجهولون اقدموا ليلاً على سرقة محتويات وتجهيزات عائدة لإدارة المستشفى الاهلي في دورس

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن أن "مجهولين اقدموا ليلاً على سرقة محتويات وتجهيزات عائدة لإدارة المستشفى الاهلي في دورس المقفلة منذ العام 2002، وشملت المسروقات كابلات نحاسية ومضخات للمياه والمازوت وخزائن للمطابخ وقوالب وأبواب المينيوم وحوالي 30 قارورة اوكسجين وبنج ومفروشات، وقوالب طبية وقدرت قيمة المسروقات بـ100 الف دولار اميركي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض لها المستشفي للسرقة منذ اتخاذ قرار اقفاله". وناشد صاحب المستشفى زهير مزهر القوى الأمنية "التحرك وكشف الفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم، وادعى مزهر مرتان في مخفر الطيبة وما زال الفاعل مجهول.

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