مجموعة CMA CGM أطلقت برنامجا شاملا للمنح الدراسية يستفيد منه 10 طلاب لبنانيون

أطلقت مجموعة CMA CGM، المتخصصة في تقديم حلول النقل البحري، البري والجوي والخدمات اللوجستية وإحدى أكبر المؤسسات الخاصة في لبنان من حيث عدد الموظفين، "The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon" في عام 2021 لتحفيز وتشجيع النجاح التعليمي، عبر تقديم منح دراسية للطلاب لاستكمال دراستهم في أهم الجامعات الفرنسية".

وأشارت المجموعة في بيان، الى أنها "تستثمر بشكل كبير في الشباب اللبناني عن طريق تقديم منح دراسية للطلاب الذين يتابعون دراستهم في مدرسة البوليتكنك"، لافتة الى أن "الشراكة التي وقعتها اليوم في بيروت، مع مؤسسة البوليتكنيك، يعد برنامجها الأبرز من نوعه على صعيد عالمي، لجهة دعم الخريجين المستقبليين المتحدرين من أصول لبنانية".

وأوضحت أن "CMA CGM Excellence Fund for Lebanon برنامج واعد طويل الأمد. وسيتيح هذا الاتفاق الممتد على عشرة سنوات، متابعة ودعم 10 طلاب لبنانيين سنويا في مسيرة التدريب نحو التميز الدولي. تغطي هذه المنح التي تقدم بناء على معايير مختلفة، منها التميز والحالات الاجتماعية والاقتصادية الفردية، قسما من التكاليف الدراسية كذلك المعيشية. وستخصص للمرشحين اللبنانيين الذين تم قبولهم في الاقسام المختلفة في البوليتكنيك: اجازة في العلوم، دورة الهندسة البوليتكنية أو ماجستير في العلوم والتكنولوجيا".

وذكرت أن "الهدف الأساسي لهذا البرنامج يرتكز على تعزيز قدرات الشباب اللبناني الذي يمكنه العودة إلى بلده الأم فور الحصول على التمكين اللازم في فرنسا فيكون بإمكانه الانخراط في شركات عالمية كبيرة على غرار مجموعة CMA CGM، ويساهم بالتالي في نمو بلده".

ولفتت الى أن "البوليتكنيك هي الجامعة الخامسة التي تلتحق ببرنامج " The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon " الذي أطلقته مجموعة CMA CGM في ديسمبر 2021 مع جامعة HEC الفرنسية، لتنضم إليه لاحقا كل من الجامعة الأميركية في بيروت AUB))، جامعة القديس يوسف USJ)) والمعهد العالي للأعمال ESA)). وسيتمكن بالمجمل أكثر من 125 طالب لبناني بفضل هذه المنح من استكمال تعليمهم في جامعات عريقة في فرنسا ولبنان".

وتحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM رودولف سعادة، عن "إن البوليتكنيك هي الجامعة الخامسة التي نتعاون معها ضمن برنامج التميز الخاص بلبنان "The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon"، بعد جامعة HEC الفرنسية، الجامعة الأميركية في بيروت، المعهد العالي للأعمال، وجامعة القديس يوسف"، مشيرا الى "ان برنامج التميز هذا يضم أكثر من 125 طالبا سنويا من إجمالي الجامعات المشتركة، ويمكن بالتالي للطلاب الالتحاق بالجامعات العريقة والاستفادة من الخبرة الدولية".

من جهتها، رأت المديرة العامة للبوليتكنيك لورا شوبارد، ان "هذه الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة CMA CGM ومؤسسة مدرسة البوليتكنيك، ستشد أواصر الصداقة مع لبنان وستسمح للمواهب اللبنانية الشابة، التي تتألق بفضل مستواها العلمي المتميز في العلوم متابعة تدريبها بتأنٍ في حرم البوليتكنيك".