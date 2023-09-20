انت الان تتابع خبر اول تعليق لرونالدو بعد فوز النصر على بيرسبوليس الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يهز النجم البرتغالي شباك الفريق الإيراني لكنه قدم أداء محترما.

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع زملائه وهم يحتفلون بأحد الأهداف وكتب: "من الرائع تحقيق الفوز.. شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا".



وأكمل "الدون" الذي حظي باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى طهران الاثنين الماضي: "شكرا على هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق!".

