انت الان تتابع خبر هل مناورات "الناتو" جزء من استعداده للصدام مع روسيا؟.. موسكو تجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غروشكو: "هذه المناورات استفزازية وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية وتمثل استعراضا للقوة، ومحاولة للضغط العسكري والسياسي".

وتابع: "سيناريو هذه المناورات صيغ بطريقة لا تترك مجالا للشك في أنها جزء من الاستعداد لصدام عسكري مباشر مع روسيا".



وأضاف أن "المناورات لن تسفر عن شيء من الناحية العسكرية، لكنها تؤكد صواب قرار موسكو تعزيز حماية حدودها".

وشدد على أن "إجراء "الناتو" هذا "يؤكد مرة أخرى ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها وستتخذها روسيا لتأمين حدودها الغربية، والشمالية الغربية".

