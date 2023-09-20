فـي درنة وجع انتظار الكشف عن مصير أحبة مفقودين

درنة (ليبيا) ـ ا.ف.ب: ينهمك محمد بدر بتنظيف منزله الغارق في الوحول والتربة، ويتوقف ليعدّد أسماء عائلات من جيرانه وأقاربه لا يعرف شيئا عن مصيرهم منذ الفيضانات المدمرة التي جرفت أجزاء واسعة من مدينة درنة في شرق ليبيا.

جاء الى المنزل مع فريق من ستة عمال محاولا إنقاذ ما تبقى من أثاث المنزل وأغراضه الشخصية، بعد أن نجا من الموت بأعجوبة. ويقول الشاب البالغ 23 عامًا والذي تلطخت يداه وملابسه بالوحل «آل بوزيد، آل فشياني، آل الخالدي، عائلات بالكامل، ليس هناك أحد منهم».

على السطح حيث نقل بضع قطع من أثاث منزله وأغراض عائلته، يعود بتأثر الى الساعات التي كان محاصرًا خلالها بالمياه ليلة العاشر من سبتمبر، «سمعتُ الكثير من الصراخ، هناك جيران لي صرخوا حتى الموت. كانت الدنيا ظلاما وليس هناك أحد» لمساعدتهم.

يؤكد أنه عاش في تلك الليلة «أكثر من كابوس».