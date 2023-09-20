محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حفل تكريم نصر طايع، وكيل وزارة المالية بالمنيا، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله بالمحافظة.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، شريف عبد المعبود ممثل وزارة المالية، والمقدم محمد كريم مكتب المستشار العسكري، ومندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ أن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد وإخلاص في كل المديريات ومواقع العمل، لأننا نعمل كأسرة واحدة بروح الفريق نضع نصب أعيننا خدمة الوطن و المواطن، وحرص المحافظ، على إهدائه درع المحافظة تقديرا وتكريما لما قدمه طوال مسيرته الوظيفية.

من جانبه، قدم نصر طايع، الشكر للحضور لما لمسه من حب وحفاوة لتكريمه وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، موجها الشكر لمحافظ المنيا على الدعم للمديرية المالية، كما وجه الشكر لكل أبناء المديرية وقيادات المالية على دعمهم المتواصل.​