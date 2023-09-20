"الدولة الليبي" يطالب بإجراء تحقيق دولي في أسباب كارثة درنة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ)

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة وإعلانها مدينة منكوبة.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم، بيانا بشأن اتخاد جملة من الإجراءات بخصوص مدينة درنة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وطالب المجلس في بيانه، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة وإعلانها مدينة منكوبة واتخاد ما يلزم من الإجراءات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن، بما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة.

وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها وحصر الاحتياجات والمتطلبات وتوفير الإمكانيات اللازمة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة بما يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة ويعيد تأهيل المتضررين.

كما أكد البيان، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب والعمل على تنفيذها.