ميقاتي بحث مع رئيس الحكومة القطرية الجهود التي تبذلها قطر لحل الازمة الراهنة في لبنان

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مقر البعثة القطرية في الامم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان وقطر ، وفي الجهود التي تبذلها قطر لحل الازمة الراهنة في لبنان.