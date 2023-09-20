أعلنت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في بيان، أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال آب 2023، أتت على الشكل الآتي: 75 عنفا جسديا، عنفان جنسيان، 9 حالات عنف معنوي، وصفر عنف اقتصادي".

كانت هذه تفاصيل خبر 75 عنفا جسديا وعنفان جنسيان و9 حالات عنف معنوي مبلغ عنها خلال شهر آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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