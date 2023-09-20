ميقاتي: لم يفاتحني احد من المسؤولين الدوليين بإسم جوزاف عون كمرشح رئاسي

كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للـ"LBCI"، انه "لم يفاتحني احد من المسؤولين الدوليين بإسم العماد جوزاف عون كمرشح رئاسي"، مشيرا الى انني "لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية اي كلام عن سقوط المبادرة الفرنسية". وأرى "جموداً دولياً على صعيد مساعدة لبنان مادياً الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات".

ولفت في حديث لـ"الجديد"، الى ان "لا شك أن دولة قطر تقوم بدور هام وإنتخاب رئيس للجمهورية أولوية وشرط أساسي عند الجميع"، موضحا ان "الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مشروط والأخير رسم مسلك طبيعي لكي يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج".

وذكر ان "كان هناك حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكنت أشكو له ويرد وينعي لي وفيما يتعلق بأحداث عين الحلوة وأخبرته بأن ما حدث مرفوض ويجب أن يتم وضع حد له"، مشيرا الى ان "فيما يتعلق بالنزوح السوري الخطر لا يقتصر فقط على #لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارج سوريا هذا النزف سيصل إلى أوروبا".

ورأى ان "من لديه إجراءات أفضل لنقوم بها فيما خص النزوح السوري في لبنان فنحن منفتحون وجاهزون للإستماع له والحكومة سبق لها وقامت بالعديد من التدابير على كافة الأصعدة". واكد أن "زيارتي إلى سوريا في الوقت الراهن غير مطروحة".