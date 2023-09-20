النشرة: سوري طعن نفسه وزوجته بالسكين اثر خلاف بينهما في منطقة المصنع

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن "خلاف حصل بين رجل وزوجته من التابعية السورية في منطقة المصنع وقد عمد الى طعنها بالسكين ثم طعن نفسه، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقلهما الى مستشفى الرحمة في تعنايل للمعالجة".

ولفتت المعلومات الى ان الزوج توفي والزوجة في حالة حرجة.