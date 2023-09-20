الخارجية الهنغارية: كييف لم تمنح الإذن بتوريد الحبوب للسودان منذ عام 2022

اشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الى إن "بلاده لم تتمكن منذ نهاية عام 2022، من تصدير غرام واحد من 10 آلاف طن مخطط لها من الحبوب الأوكرانية للسودان لأن كييف لم تمنح الإذن بذلك"، موضحا انه "عندما بدأ البرنامج المسمى "الحبوب من أوكرانيا" في نهاية العام الماضي، تبرعت هنغاريا بمبلغ 3.5 مليون يورو لتصدير 10 آلاف طن من الحبوب من أوكرانيا إلى السودان.. ولكن على الرغم من أن دافعي الضرائب الهنغاريين قدموا مصادر التمويل في العام الماضي، لم يتم إرسال طن واحد فقط، بل لم يتم حتى إرسال غرام واحد من الحبوب إلى السودان في إطار برنامج الحبوب من أوكرانيا".

ولفت الى ان هنغاريا "للأسف لا تزال تنتظر الحصول على إذن من السلطات الأوكرانية". وأشار إلى أنه "بمجرد توفره، سيكون من الممكن إرسال الـ 10 آلاف طن من الحبوب من أوكرانيا بأموال من الميزانية الهنغارية إلى السودان"، مضيفا أن بودابست بهذه الطريقة تحاول "فعل شيء ما على الأقل إزاء أزمة الغذاء في هذه الدولة الإفريقية".

واعتبر ان "هذا يظهر أيضا سخافة الوضع فيما يتعلق بالحبوب، لأنه بينما تحاول الشركات العابرة للحدود جني فائدة جدية من حقيقة أنها لا ترسل الحبوب من أوكرانيا إلى البلدان المحتاجة، ولكنها تحاول إغراق أسواق أوروبا الوسطى بها وبالتالي تدمير المزارعين هناك وعدم الحد من أزمة الإمدادات الغذائية في إفريقيا والشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "خلال الاجتماعات الثنائية مع زملائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيثير هذا الموضوع ويتحدث علنا عن الحاجة إلى توصيل الحبوب الأوكرانية بمساعدة أوروبا إلى البلدان التي تعاني من المجاعة".

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.