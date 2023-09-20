اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "تعرض عربة تقل قوات روسية لإطلاق نار في قرة باغ، ومقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية".
واوضحت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية كانت عائدة من نقطة مراقبة بالقرب من قرية في أذربيجان عندما تعرضت لهجوم بأسلحة صغيرة.
ولم تذكر عدد الجنود الذين كانوا في السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: مقتل عدد من الجنود جراء تعرض عربة تقل قوات روسية لإطلاق نار في قرة باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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