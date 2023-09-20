آلاف المحتجين على طريقة إدارة أزمة إقليم ناغورني قره باغ يتجمعون أمام مقر الحكومة الأرمينية

تجمع آلاف المتظاهرين خارج مقر رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان في يريفان احتجاجا على طريقة إدارة الحكومة لأزمة إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان. واتهم المتظاهرون الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بالمقر، الحكومة بالتخلي عن الأرمن الذين يشكلون غالبية سكان الإقليم، بعد العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان الثلاثاء وانتهت بعد نحو 24 ساعة باستسلام الانفصاليين.

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