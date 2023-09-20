شكرا لقرائتكم خبر عن «لتحسين ظروف النساء».. 140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 140 مليون يورو لأفغانستان، تخصّص لتحسين الظروف الحياتية، لاسيما للنساء والفتيات، بعد التأكد من أنهنّ سيستفدن منها. وكان الاتحاد جمّد هذه المساعدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد قرار سلطات حركة «طالبان» الحاكمة في البلاد، منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها تحققت خلال الأشهر الستة الماضية من أنّ المساعدات الإنسانية الدولية تجد طريقها فعلاً إلى الفتيات والنساء. وشددت على أن مساعدات الاتحاد الأوروبي سيتمّ تقديمها عن طريق المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات غير حكومية، دون المرور عبر سلطات حركة «طالبان». ويفترض أن تتيح هذه المساعدات للفتية والفتيات في أفغانستان تعليماً أفضل.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل اعتمد في فبراير/شباط 2023 مبدأ حصر المساعدات بالقطاعات والمناطق التي يمكن فيها للنساء العمل في توزيعها والاستفادة منها.

ويأمل الاتحاد في أن تسهّل هذه المساعدات أيضاً عودة الأفغان الذين لجأوا إلى دول الجوار، إلى بلدهم. ومبلغ ال140 مليون يورو هو جزء من برنامج مساعدات للشعب الأفغاني بقيمة مليار يورو أقره الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2021.