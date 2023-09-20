شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب متزامن غير مسبوق للأطباء في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ.ف.ب

حذّر رؤساء مستشفيات، الأربعاء، من مخاطر الإضراب الأخير للأطباء على سلامة المرضى مع توقف الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة في إنجلترا.

ووصل الأطباء إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور في ظل أكبر أزمة مرتبطة بكُلف المعيشة منذ جيل.

وأدت الإضرابات إلى الاحتجاج على ثقل أعباء العمل وزيادات الأجور التي لا تواكب حجم التضخم إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية NHS التي ما زالت تعاني تداعيات وباء «كوفيد19».

وسبق للاستشاريين والأطباء المبتدئين أن أضربوا في السابق، لكن في أوقات مختلفة، ما سمح لهم بأن يغطوا مكان بعضهم.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمثّل منظمات NHS ماثيو تيلر: إن «إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة». وذكر تيلر بأن الإضراب يمكن أن يتسبب بإلغاء 100 ألف عملية جراحية وموعد، ليصبح المجموع «أكثر من مليون بكثير» منذ بدء سلسلة الإضرابات.

وقال: «سيكون القادة استخدموا كل وسيلة متاحة للتخفيف من أثر هذا الإضراب، لكن تعرّض سلامة المرضى إلى الخطر أمر لا مفر منه»، مشيراً إلى أن مستوى الخطر حالياً «يعد الأعلى الذي شهدناه منذ مدة طويلة».

وبدأ الاستشاريون إضراباً لمدة يومين، الثلاثاء، وانضم إليهم الأطباء المبتدئون في إضراب مدته ثلاثة أيام اعتباراً من، الأربعاء. ومن المقرر بأن تنظّم المزيد من الإضرابات المشتركة في تشرين الأول/ أكتوبر.

ويطالب الاستشاريون برفع أجورهم بما يتجاوز التضخم هذا العام علماً بأن معدل التضخم بلغ نحو 11 في المئة في نيسان/ إبريل، بينما طلب الأطباء المبتدئون بزيادة نسبتها 35 في المئة.

وأفاد الطبيب المضرب أرجان سينغ، بأن الحكومة تتحمّل المسؤولية «لرفضها التفاوض معنا بحسن نية. كل ما نطلبه هو بأن يتم دفع 20 إسترلينياً (31 دولاراً أو 29 يورو) في الساعة.. لشخص سيبدأ علاج أحبائنا بشكل ينقذ حياتهم».

وبينما رأت الطبيبة المتقاعدة لوريتا ماكهيو بأنهم «يستحقون المزيد من المال»، إلا أنها حذّرت «هذه ليست الطريقة المثلى لتحقيق ذلك. إنهم يخسرون ثقة الناس».

وطلب رئيس الوزراء ريشي سوناك من الأطباء إلغاء الإضرابات وحذّر من أن الحكومة ستتوقف عن التفاوض على زيادة المعاشات.

وأفاد بأن الحكومة قبلت توصيات من هيئات مستقلة لمراجعة عمليات الدفع بزيادة الأجور ما بين 5.0 و7.0 في المئة في القطاع العام.

وتعد الإضرابات السادسة للأطباء المبتدئين منذ آذار/ مارس. وكما تعد الثالثة للاستشاريين منذ تموز/ يوليو.

وأضرب العاملون في قطاعات عدة في المملكة المتحدة مؤخراً بينهم سائقو القطارات والمحامون في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تسبب بزيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسكن وغير ذلك. وأضرب الممرضون والمسعفون قبل أن يقبلوا أخيراً بزيادة نسبتها خمسة في المئة في أيار/ مايو.