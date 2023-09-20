شكرا لقرائتكم خبر عن ليبية تبحث عن جثث عائلتها تحت الأنقاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد مؤثر لسيدة ليبية تبحث عن جثث أفراد عائلتها، تحت ركام منزلها المنهار جراء إعصار «دانيال» الذي ضرب مدينة درنة.

وظهرت السيدة في الفيديو المتداول وهي تبكي وتشكي عجزها عن إزالة أنقاض المنزل، لاستخراج جثث 7 أفراد من عائلتها، مع استمرارها في الصراخ والنداء عليهم. وبعد أن تنادي السيدة الليبية أسماءَ ذويها الذين تتوقع وجودهم تحت الأنقاض، خصوصاً من الأطفال، تقول: «إن السيول أخذت كل شيء في طريقها».

وواصلت السيدة المكلومة النداء على أمل أن يأتيها صوت من تحت الجدران المدمرة، كما واصلت إزالة الحجارة تلو الأخرى لعلها تجد جثة واحدة فقط.

وقالت باكية: «يا ريت أقدر أشيل هذا الركام بيدي وأحوله واستخرج جثة واحدة فقط، حتى أحضنها وأنظر إليها وأحطها بمكانها، وأقول وجدتهم أخيراً وأدفنهم وأرتاح عليهم». يذكر أن فرق الإنقاذ الليبية تواصل يومياً انتشال مزيد من الجثث، بينما لا يزال عدد المفقودين غير معلوم، في حين تواجه السلطات المختصة صعوبة في التعرّف الى هويات الضحايا، بسبب تحلّل أغلب الجثث ونقص فرق التحليل الجيني.