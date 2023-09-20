شكرا لقرائتكم زيلينسكي يدعو لتجريد روسيا من حق النقض بمجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء لمجلس الأمن الدولي إن الغزو الروسي لبلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في المجلس.

"عدوان إجرامي"

وأضاف زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يجلس أمامه "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

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"انتهاك للميثاق"

في المقابل، رفض المندوب الروسي، إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى ومشاركته أصلا في الجلسة، معتبرا أن ذلك انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

"أوقفوا الحرب ولن يلقي كلمة"

من جهته، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما للسفير الروسي "أريد أن أؤكد لزملائنا الروس والجميع هنا أن هذه ليست عملية خاصة للرئاسة الألبانية.. يوجد حل لهذا الأمر. إذا وافقتم على وقف الحرب لن يلقي الرئيس زيلينسكي كلمة".

مجلس الأمن الدولي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول من ألقى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

وقال لمجلس الأمن اليوم الأربعاء إن حرب روسيا في أوكرانيا "تفاقم التوتر الجيوسياسي والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديد النووي وتوجد انقسامات عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب".

"لإقناع المتشككين"

وينظر إلى أول رحلة يقوم بها زيلينسكي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ اندلاع الحرب على أنها محاولة لإقناع الدول المتشككة بمساره.

يشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع عشرات المرات بشأن أوكرانيا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية لكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو).