شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو للاستفادة من برامج المنظمة العالمية للملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات والبرامج التي أطلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

مؤكدة الاستمرار في الدور الذي تضطلع به الجامعة في نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية على نحو أوسع.

وجاء ذلك في كلمة مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، التي ألقتها اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في جلسة إحاطة حول المشروعات والمبادرات والأنشطة الجديدة التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم مكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة العربية.

وأفادت بخيت، أن الجلسة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة، منها المبادرات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم النساء رائدات الأعمال، وبرامج دعم شباب المبتكرين والمبدعين، وكيفية استغلال أنظمة الملكية الفكرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور شبكات دعم التكنولوجيا في تعزيز الابتكار.

وأضافت أن الجلسة تهدف إلى الاطلاع على المستجدات والمشروعات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم وتعزيز العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية ومناقشة آليات الاستفادة منها، مُنَوّهة بجهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تُقَدّمها لدول المنطقة العربية في شتى مجالات الملكية الفكرية.