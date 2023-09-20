المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق الزلزال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_رويترز

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي اليوم الأربعاء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.