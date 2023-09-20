شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيفا: نسعي لخلق فرص لدول القطن في إقتصاد ملابس الكرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عقد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إجتماعًا مع جيرد مولر) المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ضمن الجهود التي يقوم بها الفيفا لاستكشاف الفرص المتاحة للدول المنتجة للقطن الأفريقي في سوق ملابس كرة القدم العالمية.

وذكر الفيفا أن الإجتماع الذي عقد في نيويورك يعد الأول الذي يجمع المؤسستين بشكل رسمي.



وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم على مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2022 والتي سعت - من بين أهداف أخرى - إلى استغلال النفوذ العالمي لكرة القدم لإطلاق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في مجال إنتاج القطن في بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار، والمعروفة مجتمعة باسم مجموعة "الدول الأربعة المنتجة للقطن".



تنتج هذه البلدان كميات كبيرة من ألياف القطن عالية الجودة، والتي تُصنف من بين الأكثر استدامة في العالم بسبب قطفها بشكل يدوي وريها بماء المطر ويتم تخصيبها على الأغلب بشكل عضوي.

ومع ذلك، يتم تصدير أكثر من 90% من تلك الألياف القطنية كمواد خام، مما يعني أن تلك البلدان تفوت الإيرادات الإضافية وخلق فرص العمل التي يمكن توليدها من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية من القطن إلى النسيج على المستويين الوطني والإقليمي.



وقامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بإجراء تقييم أساسي- من المقرر أن يكتمل بحلول أبريل 2024- سيركز على دراسة جدوى خاصة بإنتاج الملابس المصنوعة من القطن والألياف المختلطة (أي القطن والألياف الصناعية معًا)، بما في ذلك استخدام البوليستر المعاد تدويره في الدول الخمسة، وسينظر التقييم أيضًا في كيفية إدارة الاستثمار والمعرفة التقنية وقدرات العرض والطلب وتوافق الأطر القانونية والسياسية الحالية مع تطوير سلاسل قيمة المنسوجات والملابس في البلدان الأفريقية الشريكة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستستخدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية النتائج التي تتوصل إليها كأساس لوثيقة مشروع كاملة لدعم المبادرة المشتركة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة التجارة العالمية.



وقال رئيس الفيفا عقب الاجتماع مع جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: "في الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقدر العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وسنواصل استكشاف الفرص لدعم عمل هذه المنظمة الهامة وكذلك دعم الخطوات التالية في تعاوننا، بالإضافة إلى إنشاء سلاسل قيمة مزدهرة ومستدامة للمنسوجات في بلدان القطن، من المتوقع أن يتم توفير العناصر التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم مثل الملابس الرياضية والهدايا لموظفي الفيفا والمسابقات وبرنامج الفيفا لكرة القدم للمدارس ويمكن تصنيعها باستخدام القطن من قبل مجموعة "الدول الأربعة المنتجة للقطن".